إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة على أرض زراعية بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب 8 أشخاص فى مشاجرة بقرية فلسطين التابعة لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بجروح وكدمات متفرقة بسبب خلاف على أرض زراعية

تابعة للقرية، وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان إخطار أمنى قد ورد إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة، يفيد إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة فى الوجه والجسد من قرية فلسطين التابعة لمركز الخارجة، وذلك بسبب خلاف على أرض زراعية، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.