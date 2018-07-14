إصابة طالبين بالإعدادية لتشاجرهما عقب انتهاء امتحان الدور الثانى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب طالبان بالمرحلة الإعدادية بمحافظة الأقصر، عقب دخولهما فى وصلة هزار تحولت لمشاجرة بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى، وتم نقلهما لمستشفى إسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة إسنا إخطاراً من مستشفى إسنا المركزى يفيد بإصابة طالبين في مشاجرة نشبت بينهما بعد وصلة هزار عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية، وهما كل من "أ.ع" و"ع.م"، وتم نقلهما للمستشفي وعلاجهما من إصابات بكدمات وجروح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.