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إحالة 14 مسئولا بالسكة الحديد للنيابة الإدارية بسبب حادث قطار المرازيق

السبت، 14 يوليه 2018 06:27 م
إحالة 14 مسئولا بالسكة الحديد للنيابة الإدارية بسبب حادث قطار المرازيق الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل تحويل 14 من مسئولى هيئة السكك الحديدية إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق معهم، على خلفية حادث خروج عدد من عربات القطار رقم 986 بمحطة المرازيق خط (القاهرة – قنا ) عن القضبان، والذى وقع أمس الجمعة.
 
وتشمل القائمة (مدير الهيئة- مدير عام التشغيل – مدير عام الصيانة)، ومسئولى التشغيل (مدير إدارة التشغيل على الشبكة بالجيزة – رئيس قسم المحطات – رئيس قسم البلوكات – ناظر محطة المرازيق – مراقب برج المرازيق )، ومسئولى الإشارات (مدير إدارة الاشارات – رئيس قسم الاشارات – مهندس إشارات – رئيس كهربائيين الاشارات – وعدد 2 من كهربائى الاشارات).
 
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى تصريحات صحفية، أنه لا تهاون مع أى مقصر، وفور موافاته بنتيجة التحقيقات سيتم اتخاذ اللازم مع المسئولين عن تلك الحادثة.

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