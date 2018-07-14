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أوكرانيا: قادة الناتو يطالبون بعضوية كييف فى الحلف على وجه السرعة

السبت، 14 يوليه 2018 12:00 ص
أوكرانيا: قادة الناتو يطالبون بعضوية كييف فى الحلف على وجه السرعة الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشنكو
(أ ش أ)
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قال الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشنكو، إن معظم قادة الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسى (ناتو) دعوا خلال قمة بروكسل إلى الاعتراف بأوكرانيا عضوًا فى الحلف على وجه السرعة.

وأضاف بوروشنكو أن "أغلبية مطلقة من دول الناتو لم تكتف بالمطالبة بتعجيل وتيرة إتمام عضوية أوكرانيا بالحلف وإنما زادت على ذلك بالاعتراف بأنه كان من الخطأ جلوس أوكرانيا إلى الطاولة بين أعضاء الناتو دونما عضوية، لأن دور أوكرانيا وما تقوم به هو غاية فى الأهمية فى الدفاع عن الجناح الشرقى للحلف".

وتابع الرئيس الأوكرانى بأن بلاده تفعل الكثير لتوفير الأمن فى أوروبا، كما يقرّ بذلك شركاؤها. حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

 


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