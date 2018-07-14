أوكرانيا توقع عقدا مع إيرباص لشراء 55 مروحية

أ ف ب

وقعت أوكرانيا، اليوم السبت، عقدا مع شركة إيرباص الفرنسية لشراء 55 من مروحياتها المدنية مقابل 555 مليون يورو (650 مليون دولار) في أكبر صفقة يتم التوصل إليها بين الجانبين.

ووقع الاتفاق على شراء 24 مروحية من طراز "إتش 125" و عشر مروحيات من طراز "إتش 145" و21 مروحية من طراز "إتش 225" فى كييف ممثلون لوزارة الداخلية الأوكرانية ومديرا "إيرباص هليكوبترز".

وقال رئيس الوزراء فولوديمير جروزمان أثناء الحفل "هذا العقد يتيح استخدام 55 طائرة هليكوبتر لضمان سلامة مواطنينا". واضاف أنها "كمية غير مسبوقة تفتح فرصا جديدة للتعاون".

من المتوقع استخدام المروحيات لاغراض أمنية مدنية مثل مراقبة الحدود وحالات الطوارئ.