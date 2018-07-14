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السبت، 14 يوليه 2018 07:36 م
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أهم 10 بوستات.. أحمد فتحى سرور يظهر مجددا للدفاع عن توفيق عكاشة

السبت، 14 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. أحمد فتحى سرور يظهر مجددا للدفاع عن توفيق عكاشة أحمد فتحى سرور
كتب محمد تهامى زكى
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- ظهور جديد لأحمد فتحى سرور للدفاع عن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه

سرور
سرور

 

2- تامر حسنى يكشف عن النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "عيش بشوقك"

تامر حسنى
تامر حسنى

 

3- هبة طوجى تدعم السياحة المصرية بجلسة تصوير فى الأهرامات

هبة طوجى فى الأهرامات (1)
هبة طوجى فى الأهرامات

 

4- نجيب ساويرس: لابد أن يفتخر الروس بتنظيمهم المونديال.. حفاوة وضيافة متميزة

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5- محمد رشيد: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى على غزة

محمد رشيد
محمد رشيد

 

6- ضاحى خلفان معلقا على الاكتشافات البترولية فى مصر: لا عزاء للإخوان

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7- اليابان تجدد رخص القيادة المنتهية للمتضررين من كارثة الأمطار

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8- وزيرة السياحة تلتقى أول مصرى يصعد إلى قمة جبل إيفرست

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

 

9- سموحة: لن نفرط فى أى لاعب وكيف نتعامل مع الزمالك وهو لا يفى بتعهداته المالية

فرج عامر عبر تويتر
فرج عامر عبر تويتر

 

10- ميدو: "روسيا بلد جميلة ومنظمة وعملوا أحسن كاس عالم فى التاريخ"

ميدو
ميدو

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اهم 10 بوستات

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احمد فتحى سرور

عيش بشوقك

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نجيب ساويرس




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