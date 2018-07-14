أهم 10 بوستات.. أحمد فتحى سرور يظهر مجددا للدفاع عن توفيق عكاشة

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- ظهور جديد لأحمد فتحى سرور للدفاع عن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه
سرور
2- تامر حسنى يكشف عن النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "عيش بشوقك"
تامر حسنى
3- هبة طوجى تدعم السياحة المصرية بجلسة تصوير فى الأهرامات
هبة طوجى فى الأهرامات
4- نجيب ساويرس: لابد أن يفتخر الروس بتنظيمهم المونديال.. حفاوة وضيافة متميزة
5- محمد رشيد: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى على غزة
محمد رشيد
6- ضاحى خلفان معلقا على الاكتشافات البترولية فى مصر: لا عزاء للإخوان
7- اليابان تجدد رخص القيادة المنتهية للمتضررين من كارثة الأمطار
8- وزيرة السياحة تلتقى أول مصرى يصعد إلى قمة جبل إيفرست
وزيرة السياحة
9- سموحة: لن نفرط فى أى لاعب وكيف نتعامل مع الزمالك وهو لا يفى بتعهداته المالية
فرج عامر عبر تويتر
10- ميدو: "روسيا بلد جميلة ومنظمة وعملوا أحسن كاس عالم فى التاريخ"
ميدو
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