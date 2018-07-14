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أمن الإسكندرية يضبط محلا يبيع أجهزة رسيفر لفك القنوات المشفرة

السبت، 14 يوليه 2018 11:45 ص
أمن الإسكندرية يضبط محلا يبيع أجهزة رسيفر لفك القنوات المشفرة حملة أمنية -أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عامل يقوم بفك شفرات القنوات الفضائية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بورود معلومات لقسم المصنفات الفنية بلاغ بقيام بعض المحلات التجارية بمنطقة الدخيلة دائرة قسم شرطة الدخيلة ببيع أجهزة ريسيفر خاصة بفك القنوات المشفرة من خلال عملية سوفت وير للأجهزة قبل بيعها.

وتمكن ضباط القسم من ضبط "هـ.ع.س" 41 سنة صاحب محل إلكترونيات بدائرة القسم لقيامه ببيع أجهزة ريسيفر خاصة بالقنوات المشفرة والأقمار الصناعية عن طريق القرصنة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأمنية، وضُبط 223 ريسيفر ماركات مختلفة - و15 لانا يقوم من خلالها بفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة وجهاز حاسب آلى - فلاشة ميمورى - كابل سوفت وير"، تحرر المحضر رقم 80/2018 جنح اقتصادية قسم شرطة الدخيلة.


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