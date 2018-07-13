17 محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بقضية "اعتصام رابعة".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 30 شهرًا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وأوشكت المحكمة على نطق كلمة النهاية فى الدعوى بعد مد أجل الحكم فى القضية لجلسة 28 يوليو للحكم ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة، ومنها:

المحطة الأولى.. تحديد الدائرة 28 إرهاب لنظر الدعوى

فى نوفمبر 2015 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 ديسمبر 2015 لنظر محاكمة 739 متهما على رأسهم محمد بديع.

المحطة الثانية.. تأجيل القضية بسبب أعمال توسعة القفص

قررت محكمة الجنايات تأجيل الجلسة الأولى والثانية للقضية إداريًا لحين الانتهاء من أعمال توسعة القفص الزجاجى بمعهد أمناء الشرطة.

المحطة الثالثة.. تلاوة أمر الإحالة

فى 26 مارس تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وعقب ذلك أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.

المحطة الرابعة.. طلبات الدفاع

على مدار 3 جلسات استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وتمسك الدفاع بسماع أقوال جميع شهود الإثبات والإطلاع على دفاتر أحوال قسم شرطة مدينة نصر، وطلب الدفاع عرض أسطوانة عليها مقاطع فيديو مقدمة من هيئة الدفاع، بالإضافة للطلبات التى كان يطلبها الدفاع خلال نظر الجلسات سواء من السماح للمتهمين بقاء أهليتهم أو التصريح باستخراج توكيلات لأهلية المتهمين.

المحطة الخامسة.. فض الأحراز

فى الجلسة المنعقدة فى 10 مايو 2016 فضت المحكمة الأحراز، وتنوعت الأحراز ما بين مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهمين ومضبوطات عثر عليها فى ميدان رابعة العدوية، وكما عرضت أسطوانات مقدمة عليها فيديوهات لعمليات الفض.

المحطة السادسة.. سماع الشهود

استمعت المحكمة أغلب شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة الثبوت، ومن أبرز الشهود اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، وضباط الأمن الوطنى المكلفين بإجراء التحريات.

المحطة السابعة.. نجل مرسى

فى جلسة 10 ديسمبر 2016 كان الظهور الأول لـ"أسامة" نجل المعزول عقب القبض عليه بعد تقديمه كمتهم هارب، وظهر بملابس السجن البيضاء.

المحطة الثامنة.. العريان يستقوى بالخارج

فى جلسة 2 ديسمبر 2017 طالب المتهم عصام العريان بشهود دوليين من الخارج ومن أمريكا وأوروبا.

المحطة التاسعة.. تغريم الشهود

فى خطوة لمنع تعطيل الجلسات قررت المحكمة تغريم 8 من شهود الإثبات 1000 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم لمقر المحكمة للإدلاء بأقوالهم فى القضية.

المحطة العاشرة.. جلسات سرية

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2017 قررت المحكمة سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى جلسة سرية، كما استمعت فى جلسة 20 فبراير فى جلسة سرية أيضًا.

المحطة الـ11 .. إخلاء سبيل بعض المتهمين

فى الجلسة المنعقدة فى 8 أكتوبر قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم لسوء حالته الصحية، كما قررت المحكمة بعد ذلك إخلاء سبيل متهمين آخرين بسبب سوء حالتهم الصحية.

المحطة الـ12.. مرافعة النيابة

فى 3 مارس الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطلب ممثل النيابة بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين، واستمعت المحكمة لمرافعة اثنين من أعضاء النيابة العامة.

المحطة الـ13.. مرافعة الدفاع

فى 17 مارس 2018 استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة دفاع المتهمين، وخلال ثانى الجلسات استمعت المحكمة لمرافعة دفاع محمد بديع، واستمعت المحكمة مرافعة الدفاع فى 20 جلسة تقريبًا.

المحطة الـ14.. حبس البلتاجى

فى جلسة 17 أبريل الماضى قررت المحكمة حبس محمد البلتاجى سنة بتهمة إهانة المحكمة.

المحطة الـ15.. إحالة الدفاع للتأديب وحبس المتهمين سنة

فى جلسة 25 فبراير قررت المحكمة حبس جميع المتهمين عدا 10 متهمين سنة بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامهم بالطرق على القفص الزجاجى وتعطيل سير الجلسة، كما قررت إحالة فريق الدفاع لمجلس التأديب، فيما تراجعت المحكمة عن القرار بعد اعتذار فريق الدفاع.

المحطة الـ16.. حجز القضية

فى جلسة 29 مايو قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 يونيو للنطق بالحكم، بعد نظر أكثر من 65 جلسة فى الدعوى.

الجلسة الـ17.. مد أجل الحكم

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 يوليو قررت المحكمة مد أجل الحكم فى القضية لجلسة 28 يوليو.