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15 خطوة لحجز شقة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:40 م
15 خطوة لحجز شقة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها العاصمة الإدارية الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه نقدم لكم فى هذا التقرير كيف تحجز شقة فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال 15 خطوة، تعرف عليهم:
 

1- الإسكان أعلنت عن طرح ٢٠٤٨ وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة للحجز.

2- مساحة الوحدة تتراوح من ١١٠ وحتى ١٨٠ متر مربع.

3- لكى تحجز وحدة عليك أولا بسرعة تسجيل بياناتك على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com) اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

4- فترة تسجيل البيانات مستمرة حتى يوم ٣١ من الشهر الجارى.

5- يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة له (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع.

6- عند الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه.
 

7- يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى رقم الحساب فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان.

 
8- يتم الدخول مرة أخرى على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (R3) – المجاورة (D 1 أو D 8) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.
 
9- عقب تسجيل بياناتك بنجاح احرص على أن تكون من أوائل المواطنين الذين يذهبون لبنك التعمير والإسكان لدفع مبلغ جدية الحجز وذلك اعتبارا من الاثنين الموافق ١٢ أغسطس المقبل. 
 
10- فترة الحجز مستمرة حتى يوم 18 أغسطس المقبل.

11- عقب دفع مبلغ جدية الحجز سارع إلى فتح الموقع الالكترونى من أجل حجز الوحدة التى ترغبها.

12- قبل الحجز يجب أن تطلع على كراسة الشروط من أجل اختيار الوحدة والتعرف على أنظمة السداد.

13- سيبدأ تسليم الوحدات بعد عام من تاريخ الحجز.

14- وزارة الإسكان خصصت نسبة خصم خاص للسداد الفورى.

15- تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.


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