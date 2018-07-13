10 خطوات لتسجيل رغبات طلاب الثانوية بالمرحلة الأولى للتنسيق

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع" الخطوات الصحيحة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق، وذلك لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، التى من المتوقع أن تنطلق بعد غد، الأحد.





وتأتى الخطوات كالتالى:



1- ادخل على موقع الحكومة الإلكترونية



www.tansik.egypt.gov.eg



أو www.egypt.gov.eg



2- ادخل إلى مكتب التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتك.



3- ادخل الرقم القومى ورقم جلوسك طبقا لمرحلتك وفى اليوم المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدى فى المربع الذى يليه.



4- بالضغط على الخطوة التالية يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزى.



5- إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.



6- تحقق من بياناتك الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية وفى حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.



7- المجموع الكلى الذى يظهر للطالب يتضمن الآتى: المجموع الأصلى + درجة الحافز الرياضى (إن وجدت).



8- الطالب المعفى من اللغة الثانية( ثانوية عامة قديمة)، يحسب له مجموع اعتبارى = ( (المجموع الأصلى × 410 )÷360).



9- الطالب المعفى من اللغة الثانية( ثانوية عامة حديثة)، يحسب له مجموع اعتبارى = ( (المجموع الأصلى × 410 ) ÷370 ).



10- تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوى على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب التى تتمثل فى:



* يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.



* يختار الطالب الكلية أو المعهد الذى يرغب فى الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى والواردة بالجداول بهذا الدليل.



* يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.



* تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته.



* يجب على الطالب اختيار كل الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر شريطة استيفاء الشروط أعلاه.



* يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب، التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



* وفقًا لقاعدة التوزيع الإقليمى فإن القبول فى بعض الكليات والمعاهد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التى تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسرى ذلك على كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، ولا يمكن للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدى رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد بهذا الإقليم، حيث يكون القبول فيها مقصوراً على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم.



يلاحظ إنه فى جميع الحالات سيقوم النظام بتنبيه الطالب فى حالة عمل أى أخطاء وخصوصا فى التوزيع الجغرافى المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية ↑↓ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على x.