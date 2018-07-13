وزير بريطانى معاتبا ترامب لانتقاده تريزا ماى: أين اللياقة

رويترز

وجه وزير الدولة البريطانى للجامعات والعلوم والبحث سام جييما تساؤلا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر تويتر قائلا "أين اللياقة يا سيادة الرئيس؟" وذلك بعد انتقادات وجهها ترامب لرئيسة الوزراء تيريزا ماى بسبب استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبى خلال مقابلة نُشرت أثناء زيارته لبريطانيا.

وقال ترامب لصحيفة صن إن خطة ماى للخروج من الاتحاد ربما تقضى على أى فرصة لاتفاق تجارى بين البلدين مضيفا أنه يرى أن غريم ماى، وزير الخارجية بوريس جونسون سيكون "رئيس وزراء عظيما".

ومن المقرر أن تجتمع ماى مع ترامب اليوم.

وسيطرت تعليقات ترامب على التغطية الإخبارية فى وسائل الإعلام البريطانية فى أول يوم من زيارته التى بدأت أمس وأثارت انتقادات من جانب الكثير من السياسيين.