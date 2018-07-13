وزير التنميه المحليه يبحث مع الدكتور على جمعه مشروعات مصر الخير

كتب محمود عثمان

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، وتم خلال اللقاء استعراض أهم المشروعات التى تقوم بها المؤسسة فى المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات سواء في الانتاج الحيواني والاستثماري ، كما تم بحث زيادة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة المقبلة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجاً .

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجتمع المصرى .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لإحداث نقلات نوعية فى المجتمع المصرى ونقل مصر إلى المكانة التى تستحقها .

وتم خلال اللقاء الاتفاق علي إعداد برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير للتعاون في تطوير عدد من القري بمحافظات الصعيد لتصبح قري نموذجية متكاملة الخدمات خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب واقامة مشروع إنتاجي لأهالي القرية .

كما تم أيضاً بحث التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الاجتماعية لإدخال وصلات الصرف الصحي والمياه لغير القادرين ، وتوفير التدريب الحرفي والفني للشباب الراغبين في الحصول علي قروض ميسرة عن طريق برنامج " مشروعك " ، كما سيتم التسويق للمنتجات الخاصة بمشروعاتهم في المراكز التابعة لمؤسسة مصر الخير .