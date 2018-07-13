وزيرة الصحة: التأمين الصحى يوفر خدمة متميزة.. وتطبيقه ببورسعيد بـ1.8 مليار جنيه

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تكلفة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد تكلف الدولة 1.8 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع" إن اللجان المعنية بالقانون تسابق الزمن من أجل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يعد أكبر مظلة صحية لكل المصريين خاصة أنه يقدم مستوى متميز من الرعاية الطبية والعلاجية.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن هناك متابعة دقيقة لكل المشروعات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الجديدة لافتة إلى أن المنتفعين من المنظومة الجديدة فى بورسعيد يقدرون بنحو 750 ألف مواطن مضيفة أن طبيب الأسرة سيلعب دورا كبيرا فى المنظومة الجديدة بما يصب فى رفع معدلات الحماية الصحية للمصرين ووقايتهم من الأمراض.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Abdelrazek ali
التامين الصحي
ارجو من وزيره الصحه زياره عيادات التامين الصحي بالاسكندريه ومشاهده المعامله غير الادميه وخاصه اصحاب المعاشات قبل الشروع في اي مشروع لتطوير التامين الصحي
عدد الردود 0
بواسطة:
Abdelrazek ali
التامين الصحي
ارجو من وزيره الصحه زياره عيادات التامين الصحي بالاسكندريه ومشاهده المعامله غير الادميه وخاصه اصحاب المعاشات قبل الشروع في اي مشروع لتطوير التامين الصحي
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
التأمين الصحى حق دستورى لكل مواطن وليس صدقة من الدولة
التأمين الصحى و توفير العلاج حق لكل المصريين كفله الدستور الذى ألزم الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض ويقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وكذلك صرف الأدوية اللازمة للعلاج بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالتى الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون