وزيرة الصحة: التأمين الصحى يوفر خدمة متميزة.. وتطبيقه ببورسعيد بـ1.8 مليار جنيه

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تكلفة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد تكلف الدولة 1.8 مليار جنيه.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع" إن اللجان المعنية بالقانون تسابق الزمن من أجل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يعد أكبر مظلة صحية لكل المصريين خاصة أنه يقدم مستوى متميز من الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن هناك متابعة دقيقة لكل المشروعات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الجديدة لافتة إلى أن المنتفعين من المنظومة الجديدة فى بورسعيد يقدرون بنحو 750 ألف مواطن مضيفة أن طبيب الأسرة سيلعب دورا كبيرا فى المنظومة الجديدة بما يصب فى رفع معدلات الحماية الصحية للمصرين ووقايتهم من الأمراض.