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وزيرة التضامن تكلف فرق الإغاثة بالتوجه إلى موقع حادث قطار المرازيق

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:49 م
وزيرة التضامن تكلف فرق الإغاثة بالتوجه إلى موقع حادث قطار المرازيق غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فرق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، بالتواجد فى موقع حادث قطارالمرازيق، لتقديم الخدمات المطلوبة، كما انتقلت فرق الإغاثة إلى أماكن المصابين بالمستشفيات بمستشفى العجوزة ومستشفى الهرم لمتابعة كافة الحالات وتقديم المساعدات العاجلة ودراسة الحالات لتقديم التعويضات للحالات المستحقة.
 
كما وجهت غادة والى الهلال الأحمر المصرى بتقديم كافة الدعم الفنى وتفعيل الربط مع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير احتياجات المصابين من أكياس الدم.
 

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