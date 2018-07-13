وزيرا "الهجرة" و"الاتصالات" يبحثان إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمصريين بالخارج

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر وزارة الهجرة.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحقيق التواصل والترابط مع المواطنين المقيمين بالخارج، والاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج والعقول المهاجرة.

كما تناول الاجتماع أهمية تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين فى الخارج تنفيذا لتوجيه الرئيس للحكومة بتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بالخارج لدمجهم فى استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال اللقاء، فكرة تكوين قاعدة بيانات موحدة للمصريين المقيمين فى الخارج، وقالت إن خطوات عديدة متوقفة على استكمال قاعدة البيانات، أهمها مشروع التأمين الشامل على المصريين بالخارج، وقانون الهجرة.

وفى السياق ذاته، استعرضت "مكرم" أيضًا خطوات إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الخبراء والعلماء المصريين بالخارج فى إطار الإعداد لتدشين جمعية "مصر تستطيع" التى تقرر إقامتها بعد نجاح سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التى نظمتها وزارة الهجرة للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مهمة الجمعية هى الاستفادة من العقول المهاجرة وخلق حلقة اتصال بين الداخل والخارج، فضًلا عن مساعدة الشباب على الحصول على منح تدريبية فى الخارج، تنظيم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعلماء وتخصصاتهم المختلفة.

وأشارت الوزيرة إلى أن العلماء والخبراء المصريين فى الخارج بالتأكيد سيكونون سعداء ومرحبين بهذه الخطوة التى ستقوم بالاستفادة منهم بشكل مؤسسى وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بهم حتى يتسنى للدولة مخاطبتهم بطريقة أسهل وأسرع وفقا لتخصصاتهم.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية دمج بيانات المواطنين بالخارج فى قواعد البيانات المتكاملة للدولة، مشيرا إلى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم الدعم الفنى المتخصص والتعاون مع الجهات المعنية فى إطار تضافر الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمامه وتطلعه للتواصل مع الخبرات المصرية بالخارج من المتخصصين بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع" الذى تنظمه وزارة الهجرة، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يزخر بالعديد من قصص النجاح للشباب والكوادر المصرية التى تتبوأ مناصب تنفيذية وقيادية بكبرى الشركات العالمية.