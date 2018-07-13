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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 24 30

السلوم 20 30

سيوة 23 37

بورسعيد 25 32

دمياط 25 31

العريش 22 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 35

رأس سدر 24 35

نخل 18 33

نويبع 25 36

طابا 24 33

كاترين 18 32

الطور 26 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 23 36

سوهاج 24 37

قنا 25 38

الأقصر 27 39

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 26 39

شلاتين 27 40

ابو رماد 28 36

راس حدربة 29 36

حلايب 29 36

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 43

المدينة 30 43

الرياض 31 44

المنامة 33 40

أبوظبى 32 42

الدوحة 32 43

الكويت 34 49

دمشق 19 36

بيروت 27 30

عمان 19 31

القدس 21 28

غزة 26 30

بغداد 27 44

مسقط 31 36

صنعاء 14 28

الخرطوم 27 39

طرابلس 25 34

تونس 24 42

الجزائر 22 28

الرباط 15 24

نواكشوط 24 33

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 19 35

اسطنبول 23 31

اسلام اباد 26 32

نيودلهى 27 32

جاكرتا 24 32

بكين 23 28

كوالالمبور 24 33

طوكيو 27 36

أثينا 25 35

روما 18 33

باريس 17 28

مدريد 20 35

برلين 16 27

لندن 16 25

مونتريال 17 27

موسكو 17 25

نيويورك 21 28

واشنطن 19 31

 

 


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