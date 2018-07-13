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ننشر أسماء مصابى حادث قطار المرازيق بمستشفى البدرشين

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:49 م
ننشر أسماء مصابى حادث قطار المرازيق بمستشفى البدرشين حادث القطار
كتب محمد أبو عوض
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تنشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين في حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986  مكيف "القاهرة قنا" بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، بمستشفى البدرشين وهم:

 

1- شيرين ناجي قناص، السن 24 من شبرا الخيمة، مصابة بجروح فى الوجه والرأس وتم حجزها.

2- هاجر عبد الله حجازى، السن 35 من مغاغة، مصابة بألام حادة بالبطن، وحامل 9 أشهر وتمت الولادة قيصرية وتم الحجز.

3- وأشير أمين برسوم السن 43 من أسيوط، مصابة بجروح فى الوجه وتم خروجه.

4- يؤنا أشير أمين برسوم السن 5 سنوات من أسيوط، مصابة بخدش باليد اليسرى وتم خروجه.

5- كاراس أشير أمين برسوم السن 6 سنوات من أسيوط، مصابة بخدش بالوجه وتم خروجه.

6- نجوى ناجى قناص، السن 32 من أسيوط مصابة بخدش بالرأس وتم خروجها.

7- حياة عبد المجيد سليمان السن 67 من دير أمواس المنيا مصابة بسحاجة بالوجه وتم الخروج.

8- محمد عبد الناصر قناوي السن 15 من سوهاج مصاب بجروح بالوجه كمه بالساعد الايمن وتم الخروج.

9- عبد الناصر قناوى السن 51 من سوهاج مصاب  بجروح سطحية وتم الخروج.

10- أحمد محمد محمود سليمان من دير مواس بالمنيا مصاب بكدمة بالوجه وتم الخروج.

11- فادي عامر رمزي السن 13 من القليوبية مصاب بكدمه بالقدم اليسري وتم الخروج.

12- يوسف عامر رمزى السن 16 من القليوبية لايوجد أى إصابات وتم الخروج.

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كشف الاسماء في مستشفي البدرشين

 

وكشف النائب بكر أبوغريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دائرة البدرشين محافظة الجيزة، عن وصول 25 حالة من مصابى القطار إلى مستشفي البدرشين.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986  مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

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