نائب الرئيس العراقى: انتفاضة البصرة نتيجة تراكمية وليست وليدة اللحظة

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اعتبر نائب الرئيس العراقى ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الجمعة، أن "انتفاضة" محافظة البصرة ليست وليدة اللحظة إنما هى "نتيجة تراكمية".



وقال علاوى - على موقع التوصل الاجتماعى "تويتر"، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن انتفاضة ‫البصرة الخدمية ليست وليدة اللحظة بل هى نتيجة تراكمية لسوء الإدارة والفشل فى التعامل مع أبسط متطلبات أهلها من قبل الحكومات المحلية والاتحادية المتعاقبة".



وأضاف علاوي، أن البصرة ليست بحاجة لمسكنات، بل لحلول جذرية تضع حدًا لمعاناة أهلها وفق برامج وخطط حقيقية ضمن توقيتات زمنية محددة ، متسائلاً: "كيف يكتب للمريض شفاءً إذًا استخدمت فى علاجه ذات الأدوات التى أدت لتردى وضعه الصحي؟".