موجز أخبار6.. رئيس الوزراء: سنتخذ إجراءات حاسمة بعد تحقيقات حادث القطار

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس الوزراء يؤكد اتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد.. 6 معلومات هتعرفك هتدفع كام؟

يتحمل المصريون مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد حزمة من الاشتراكات يقومون بدفعها بشكل شهريا، وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" تحليلا معلوماتيا حول قيمة الاشتراكات التى سيدفعها المعالجون والمؤمن عليهم للانتفاع بقانون بخدمات التأمين الصحى

"الوزراء": مصر الأولى بين أعضاء الكوميسا فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر

نشر مجلس الوزراء، إنفوجراف حول تقرير أمين عام منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) يوم الجمعه الموافق 29 يونيو الماضى، وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا خلال عام 2017.

مصادر بالسكة الحديد: سائق قطار المرازيق لم يصاب وأكد أن الحادث ليس خطأه

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أن سائق قطار المرازيق حى، ولم يصب فى الحادث، وأنه أكد بعد الحادث خلال سؤاله من قبل مسئولى السكة الحديد أنه غير مسئول عن الحادث لأن الإشارات كانت تعطى له أوردر بالقيادة بالسرعة المقررة.

ننشر أسماء مصابى حادث قطار المرازيق بمستشفى البدرشين

تنشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين في حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف "القاهرة قنا" بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، بمستشفى البدرشين

شاهد.. كل أهداف مباريات نهائى كأس العالم فى آخر 20 عاما

تنتظر المباريات النهائية لكأس العالم انضمام هداف جديد على الأقل فى المواجهة الختامية للنسخة الحالية من البطولة، والمقرر إقامتها بين المنتخب الفرنسى ونظيره الكرواتى، مساء الأحد المقبل، فى العاصمة الروسية "موسكو".

استئناف حركة قطارات الصعيد.. وتشغيلها على سكة مفردة بمنطقة حادث المرازيق

أكدت هيئة السكة الحديد استئناف حركة قطارات الصعيد مع تشغيلها على سكة مفردة بسرعة 12 كم/س فى منطقة الحادث من محطة البدرشين إلى محطة مزغونة بالجيزة.

رئيس الوزراء: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث خروج عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

رئيس قطاع المعاهد: إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل

قال صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الترتيبات النهائية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية تتم على قدم وساق، حيث تجرى الآن المراجعات النهائية لرصد النتائج وحصر الأوائل.

التضخم فى تركيا.. الثوم بــ60 جنيها مصريا والعنب بـ600

بدأت معدلات التضخم المرتفعة فى تركيا تنعكس على أسعار المواد الأساسية للمستهلك متمثلة فى ارتفاع جنونى لأسعار المواد الغذائية الأساسية، إذ ارتفع سعر الكيلو الواحد من الثوم الجاف فى الأسواق من 7 ليرات تركية إلى 16 ليرة، وبلغ سعر كليو الثوم الواحد 16 ليرة تركية، أى ما يعادل 60 جنيها مصريا.

مدير أمن الجيزة: سائق قطار المرازيق حالته مستقرة وتحديد أسباب الحادث بعد التحقيقات

قال اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، من موقع انقلاب قطار بمزلقان المرازيق، اليوم الجمعة، أن المصابين حالتهم مستقرة وتم الاستماع لأقوال عدد منهم لتحديد أسباب الحادث.

رحمة حسن تعتذر عن صورها الجريئة.. وتبرر: تم سرقتها من حساب صديقتى

نشرت الفنانة رحمة حسن فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، تحاول به تبرير نشرها لجلسة تصوير جريئة وشبه عارية، مشيرة إلى أنها صور شخصية فى رحلة مع أصدقائها.

هروب 22 ألف طبيب من فنزويلا بسبب انهيار النظام الصحى

نجا أكثر من 22 ألف طبيب من الأزمة الفنزويلية فى الأشهر الأخيرة، ووفقا لبيانات من الاتحاد الطبى الفنزويلى، فإن ثلث عدد الأطباء فى فنزويلا هربوا من البلاد بسبب انهيار النظام الصحى.

فيديو جراف.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2018 والأوراق المطلوبة

بعد إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه على المواطنين أصحاب البطاقات الورقية لصرف الخبز والسلع التموينية سرعة التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة، لتقديم طلبات تحويل البطاقة التموينية من ورقية إلى البطاقة الذكية، وإضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين، يستعرض اليوم السابع أهم الشروط التى يتم من خلالها إضافة مواليد جديدة على البطاقات.

رئيس الوزراء يطالب وزراء النقل والصحة والتضامن بتقرير عن حادث المرازيق وأسبابه

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أجرى 3 اتصالات هاتفية بكلا من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمتابعة أسباب وتداعيات حادث سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى.

مصر تنجح فى استرداد مخطوطة أثرية قبل بيعها بإحدى صالات المزادات بلندن

نجحت السفارة المصرية فى العاصمة البريطانية لندن، فى استرداد مخطوطة أثرية مصرية كانت معروضة للبيع بإحدى صالات المزادات اليوم (الجمعة).

فيديو جديد لخروج قطار المرازيق عن قضبان السكك الحديدية بالجيزة.. صور

ينشر "اليوم السابع" فيديو جديد لحادث خروج قطار عن القضبان بمنطقة المزاريق بالجيزة.

صور.. الصحة: 34 مصابًا فى حادث قطار المرازيق.. والوزيرة تتوجه لمستشفى الهرم

أعلن الدكتور أحمد محى مساعد الوزير للطب العلاجى وقوع 34 اصابة حتى الآن جراء حادث قطار المرازيق.

القصة الكاملة لانقلاب قطار المرازيق.. السائق كان يقود بسرعة تتعدى 100كم/س وتفاجئ بتحويله لسكة أخرى بالمخالفة لتعليمات التشغيل.. مصادر: التحويل المفاجئ أدى للحادث والمسئولية تنحصر بين مراقب الحركة ومسئول الصيانة

كشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث المرازيق الذى وقع ظهر اليوم خلال رحلة القطار رقم 986 من القاهرة إلى قنا، وأن السبب الرئيسى فى الحادث هو تحويل مسار القطار من سكة إلى أخرى بشكل مفاجئ رغم أنه لم يكن مقرر تحويل مسار هذا القطار فى تلك المنطقة.

رئيس الفيفا يكشف الموعد الرسمى لمونديال 2022.. إنفانتينو يقرر إقامة النسخة الـ22 من كأس العالم فى الشتاء.. افتتاح البطولة 21 نوفمبر والنهائى 18 ديسمبر.. وبحث زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فى الأشهر المقبلة

كشف جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن المواعيد الرسمية لانطلاق النسخة 22 من نهائيات كأس العالم التى تقام فى قطر وسط عدد كبير من الأزمات التى تحاصر الدوحة فى استضافة الحدث الكروى الأبرز عالميا.