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الجمعة، 13 يوليه 2018 12:53 م
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مقتل 100 من مسلحى طالبان فى عمليتين عسكريتين جنوب شرق أفغانستان

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:04 ص
مقتل 100 من مسلحى طالبان فى عمليتين عسكريتين جنوب شرق أفغانستان الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة أن أكثر من 100 من مسلحى حركة طالبان لقوا حتفهم خلال عمليتين عسكريتين شنتهما القوات الجوية فى إقليم "بكتيا" الواقع جنوب شرقى البلاد.

وقالت شرطة الإقليم - فى بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - إنه تم شن العملية العسكرية الأولى فى إحدى المناطق الواقعة بمقاطعة "أحمد أباد" بالإقليم ، حيث لقى 55 مسلحا من طالبان حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح ، كما تم تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت الشرطة أنه تم شن العملية الثانية فى عدد من القرى الواقعة فى مقاطعة "زورمات" بالإقليم، حيث لقى 46 من مسلحى طالبان حتفهم.

 

 

 


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