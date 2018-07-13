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الجمعة، 13 يوليه 2018 12:53 م
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مقتل جنديين فى هجوم مسلح بالشطر الهندى من كشمير

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:26 م
مقتل جنديين فى هجوم مسلح بالشطر الهندى من كشمير ضحايا فى كشمير- أرشيفية
أ ش أ
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قتل جنديان من القوات شبه العسكرية فى الشطر الهندى من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، وأصيب مدني، فى هجوم مسلح على فرقة من القوات اليوم الجمعة.


ونقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا " عن مصادر رسمية لم تسمها القول: "إن متمردين فتحوا النار على فرقة من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية فى بلدة "أشابال" بمقاطعة أنانتناج جنوبى الإقليم، ثم لاذوا بالفرار، وأدى الهجوم أيضا إلى إصابة أحد المارة من المدنيين".


وقامت الشرطة الهندية بتطويق المنطقة وبدأت البحث عن المهاجمين الذين فروا عقب إطلاق النار.
وتتنازع كل من الهند وباكستان السيادة على إقليم "كشمير" منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، واقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


ويقاتل المتمردون ضد الحكم الهندى منذ عام 1989، مطالبين بتوحيد كشمير تحت الحكم الباكستانى أو كدولة مستقلة، فيما تتهم نيودلهى باكستان بتسليح وتدريب العناصر الانفصالية، وهو ما تنفيه إسلام آباد تماما.

 


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