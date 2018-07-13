video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مفتى لبنان: نتشارك مع الأزهر رفع لواء المواطنة وإسقاط مبدأ الأكثرية والأقلية

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:05 م
مفتى لبنان: نتشارك مع الأزهر رفع لواء المواطنة وإسقاط مبدأ الأكثرية والأقلية مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
أ ش أ
إضافة تعليق

 حذر مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، من خطورة "تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين" على أيدى الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يتبنى ذات التوجه والمنطلق إزاء تلك القضية المهمة، ودار الفتوى فى لبنان تشارك الأزهر هذه الدعوة التى تسقط مقولة الأكثرية والأقلية، وترفع لواء المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات.


وقال مفتى لبنان – فى كلمة خلال رعايته حفل تخريج الصفوف النهائية فى ثانويات ومعاهد جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - إنه "لن يكون هناك شرق أوسط من دون المسيحيين الشرقيين الذين نتعايش معهم فى وطن واحد ونتقاسم معهم رغيف الخبز ونتنشق معهم هواء واحدا، فمصيرهم ومصيرنا واحد، معا نكون أو لا نكون".
ودعا مفتى الجمهورية اللبنانية، المسيحيين إلى "التجذر فى أوطانهم" وعدم الاستجابة - تحت أى ظرف من الظروف الضاغطة والعابرة - إلى الهجرة منها، معتبرا أنه إذا كان تهجير المسيحيين على يد حفنة من المتطرفين الإرهابيين يمثل جريمة بحقنا جميعا، فإن تشجيعهم على الهجرة، وتسهيل إجراءات هذه الهجرة، يشكل جريمة أكبر بحقنا جميعا أيضا.


من ناحية أخرى، ناشد المفتى عبداللطيف دريان جميع القوى والتيارات السياسية اللبنانية المعنية بالشأن الحكومي، أن يعملوا على تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وعدم وضع الشروط التى تؤخر عملية تشكيل الحكومة.
ودعا إلى حسم الجدل والتجاذب حول الحقائب الوزارية، مشددا على أن الأوطان "تبنى بالتعاون والتضامن والوحدة، ولا تبنى بالحصص والمصالح الذاتية أو الفئوية"، مطالبا الجميع "الخروج من مواقع التناحر والدخول إلى رحاب الوطن وتعميم ثقافة المواطنة، لبناء لبنان الواعد والمنتظر، لقيام دولة المواطنين جميعا، التى لا فرق بين مواطن وآخر إلا بما يقدم لهذا البلد من وسائل الأمن والاستقرار والأمان".


وأكد مفتى الجمهورية اللبنانية، أن دار الفتوى ستبقى داعمة لمؤسسات الدولة ومشروع بناء الدولة، ولها "حرصها الخاص على مقام رئاسة مجلس الوزراء وبقية الرئاسات والمقامات".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى لبنان: الإسلام رسالة محبة وإقرار بالخلاف والانفتاح على الآخرين

مفتى لبنان: السعودية هى الركن الأساسى فى علاقاتنا مع الدول العربية والصديقة

لبنان

اخبار لبنان

الازهر

الازهر الشريف

اخبار العرب




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة