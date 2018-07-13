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مطار القاهرة يستقبل فوجين سياحيين قادمين من بريطانيا و روسيا

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:24 ص
مطار القاهرة يستقبل فوجين سياحيين قادمين من بريطانيا و روسيا صورة أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولي منذ قليل فوجين سياحيين قادمين من بريطانيا وروسيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبري والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم. 
 
وضم الفوح السياحى البريطانى 95 سائحا، حيث تم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، بينما وصل فوج  ضم 118 سائح روسي وتم انهاء اجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من موسكو. 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على انهاء اجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالاشراف على انهاء الاجراءات وتولت ادارة التأمين بالمطار مسئولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم.  
 
 

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