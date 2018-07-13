مصرع سيدة فى حادث سقوط سيارة بترعة مشروع ناصر بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقت سيدة مصرعها، فى حادث سقوط سيارة بترعة مشروع ناصر بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، بسقوط سيارة بترعة مشروع ناصر بمنطقة بنجر السكر محطة 4 دائرة القسم، وإنتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى".

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ق ى س 4789" مصر، قيادة "ج ع ع" 60 سنة مزارع، مقيم قرية أبو زهرة دائرة قسم برج العرب، "يستقلها بصحبته أفراد أسرته" بالطريق المشار إليه، وحال مفاداته إحدى السيارات القادمة فى الاتجاه المقابل، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لإنحراف السيارة، وسقوطها بمياه الترعة المشار إليها.

و أسفر الحادث، عن وفاة والدة زوجة قائد السيارة "س ي س" 70 سنة، ربة منزل مقيمة قرية الورثة مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وإصابة قائدها وزوجته، وطفلين من أحفاده، بإشتباه كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من رفع السيارة وإستخراج مستقليها، عدا كريمة قائد السيارة "ل ج ع" 20 سنة، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، والدة الطفلين المصابين، وجاري البحث عنها بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي العامرية، والمصابين لمستشفي وادي النطرون للعلاج، و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، و تحرر المحضر رقم 9097 / 2018 جنح قسم شرطة ثان العامرية.