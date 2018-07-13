video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصادر بالسكة الحديد: حادث قطار المرزايق وقع أثناء التحويل من سكة لأخرى

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:10 م
مصادر بالسكة الحديد: حادث قطار المرزايق وقع أثناء التحويل من سكة لأخرى حادث قطار المرازيق
كتب رضا حبيشى وعبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حادث تصادم قطار رقم 986 أسفر عن انفصال عربتين تماما عن القطار، وانقلاب باقى العربات.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن القطار المذكور كان متوجه من القاهرة إلى قنا أثناء رحلته ودخوله محطة المرازيق بالجيزة وتحويله من سكة لأخرى وقع الحادث.
 
وأشارت المصادر إلى أن القطار أصبح جراره وعربة البور على سكة وباقى العربات انقلبت تماما.
 
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986  مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الصحة ترسل عربات الإسعاف وأطقم طبية لموقع حادث قطار الجيزة

قيادات شرطة النقل والمواصلات يتوجهون لموقع حادث قطار البدرشين

نائب البدرشين من موقع حادث قطار المرازيق:" لم يتم رصد أى وفيات "

اخبار الحوادث

سيارات اسعاف

قطار

البدرشين

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة