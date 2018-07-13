مصادر بالسكة الحديد: حادث قطار المرزايق وقع أثناء التحويل من سكة لأخرى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حادث تصادم قطار رقم 986 أسفر عن انفصال عربتين تماما عن القطار، وانقلاب باقى العربات.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن القطار المذكور كان متوجه من القاهرة إلى قنا أثناء رحلته ودخوله محطة المرازيق بالجيزة وتحويله من سكة لأخرى وقع الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن القطار أصبح جراره وعربة البور على سكة وباقى العربات انقلبت تماما.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.