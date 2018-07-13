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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:36 م
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مشادات بعمومية نقابة الأسنان الطارئة لاعتراض أطباء على عقدها

الجمعة، 13 يوليه 2018 01:58 م
مشادات بعمومية نقابة الأسنان الطارئة لاعتراض أطباء على عقدها الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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شهدت قاعة دار الحكمة المقرر لها أن تشهد فعاليات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء الأسنان مشادات كلامية بين أحد الأطباء الحضور، والدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان، وذلك عقب بدء الأخير إجراء مناقشات خاصة بأسباب الدعوى للجمعية العمومية.
 
وقال الطبيب عضو عمومية الأسنان إن الدعوى لعمومية طارئة فقط لبحث كيفية تطبيق قرارات جمعية عمومية سابقة يعد إهدارا لأموال النقابة، فيما أكد النقيب أنه لا يرغب فى إحداث مشادات أو "خناقات"، وأنه يدافع عن منصب نقيب أطباء الأسنان.
 
وأبدى أعضاء الجمعية العمومية اعتراضهم، على إجراء مناقشات لعرض وجهات نظر أعضاء المجلس والنقيب قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية بشكل قانونى.
 

 


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