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مسئولون: قمة ترامب بوتين ستعقد فى إحدى القصور الرئاسية بالعاصمة هلسنكى

الجمعة، 13 يوليه 2018 11:20 م
مسئولون: قمة ترامب بوتين ستعقد فى إحدى القصور الرئاسية بالعاصمة هلسنكى ترامب وبوتين
(أ ش أ)
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صرّح مسئولون فى فنلندا بأن قمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المشتركة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين ستعقد فى إحدى القصور الرئاسية بالعاصمة هلسنكي.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن مكتب الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو تصريحه اليوم الجمعة بأن ترامب وبوتين سيلتقيان يوم الإثنين، المقبل فى القصر الرئاسى الأصفر الذى يعود للقرن التاسع عشر الميلادى والذى يطل على بحر البطليق ، وأضافت الشبكة أن ترامب وزوجته ميلانيا سيتناولان إفطاراً مستقلاً مع الرئيس الفنلندى نينيستو وزوجته صباح يوم الاثنين.

ولم تتطرق إيه بى سى نيوز إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وبدأت فنلندا اليوم تطبيق إجراءات المراقبة والتفتيش على حدودها استعداداً للقمة الأمريكية الروسية المرتقبة التى تستضيفها عاصمتها هلسنكى الاثنين المقبل بين الرئيسين ترامب بوتين.

وقالت وسائل إعلام فنلندية إن الإجراءات التى دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة ستطبق على القادمين من دول منطقة الشنغن التى تتيح حرية التنقل لمواطنى الدول الأعضاء وتستمر حتى الثلاثاء 17 يوليو.

وبحسب السلطات، فإن قرار تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى منع دخول أى أشخاص قد يمثلون تهديداً على الأمن والنظام العام إلى البلاد قبل انعقاد قمة ترامب وبوتين وأثناء انعقادها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الفنلندية فرض قيود على حركة الطيران فوق هلسنكى والمناطق المجاورة لها لمدة يومين من صباح الأحد وحتى صباح الثلاثاء فى إطار إجراءات تأمين القمة.

ومن جانبها أكد البيت الأبيض الجمعة أن القمة بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين ستُعقد كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات إلى إلغائها بعد توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً بقرصنة الحزب الديمقراطى قبل الانتخابات الأمريكية فى 2016.

 


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