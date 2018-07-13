video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز أبحاث بريطانى: تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:39 م
مركز أبحاث بريطانى: تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة أردوغان
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

حذر مركز الأبحاث البريطانى، المعهد الملكى للدراسات الدولية، من أن تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة، مشيرًا إلى أن تدهور وضع الاقتصاد هو "كعب أخيل" للرئيس رجب طيب أردوغان ويمثل التهديد الأكبر لقيادته.

وقال المركز الذى يعرف أيضا باسم "شاتام هاوس" فى تقريره إنه بعد 15 يوما من نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قام أردوغان بتعيين حكومة جديد فى ظل صلاحيات تنفيذية واسعة، واختار 16 من الموالين له والشخصيات الحزبية لضمان أن يظل مسيطر على عملية اتخاذ القرار وتشكيل السياسة.

وقال "شاتام هاوس" أن أردوغان جعل الأولوية للاقتصاد قصير المدى على حساب استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى، ويستلزم هذا التخلى عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الكبير الذى يتكون من رقمين، ودعم الليرة المتراجعة التى انخفضت بنحو 20% هذا العام، وهذا يعنى أيضا تخفيف القيود المالية وإغراق الأسواق برصيد رخيص ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.

ويوضح التقرير، أن أردوغان لا يقدّر على ما يبدو أن نموذج النمو التركى يتطلب إصلاحا للانضمام على رابطة الاقتصاديات الغنية، فاقتصاد تركيا شديد الاعتماد على إنفاق المستهلك ومشروعات البناء والبنية التحتية التى ترعاها الحكومة والتى يتم تمويلها بتدفقات مالية من المضاربة وليس استثمارات خاصة مستمرة وصادرات.

 

وخلص التقرير فى النهاية إلى القول بأن الرئيس التركى يضاعف من نهجه الفردى للحكم بغض النظر عن التداعيات، ورغم هيمنته السياسية الحالية، فإن حالى الاقتصاد المتدهورة هى نقطة ضعفه والتهديد الأكبر لقيادته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان ينهش الجسد السورى.. الديكتاتور العثمانى ينتهك سيادة دمشق بدعم الجماعات الإرهابية.. مخابرات أنقرة تسمح بمرور الدواعش لأرض الشام.. تتاجر فى الأعضاء البشرية وتهرب الأسلحة والصواريخ لسماسرة الخليفة العثمانى

أردوغان.. عنوان حكم الفرد واحتكار السلطة بتركيا كاريكاتير ساخر باليوم السابع

تركيا

اخبار تركيا

اقتصاد تركيا

اردوغان

ازمة اقتصادية

البنك المركزى التركى




لا تفوتك
التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور و فيديو.. القبض على مسيلمة الكذاب التركى.. عدنان أوكتار زعم أنه داعية إسلامى فأحل الحرام.. إدعى أن الرقص والزنا والخمر ليس حرام.. وتاجر بالنساء والأطفال وكون شبكة إجرامية للاتجار بالمخدرات

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

صور.. مواليد على سكة سفر.. امرأة تضع طفلها داخل قطار الصعيد.. القدر يسوق طبيبة لمساعدتها.. الدكتورة إيمان: لم أتوان لحظة عن واجبى المهنى.. المسافرون يخلون العربة.. والأم: شهامة الصعايدة طمنتنى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة