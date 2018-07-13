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الجمعة، 13 يوليه 2018 09:25 م
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مدير المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات إلكترونية للبنية التحتية

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:57 م
مدير المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات إلكترونية للبنية التحتية الشرطة الأمريكية
واشنطن (رويترز)
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حذر دان كوتس مدير المخابرات الوطنية الأمريكية اليوم الجمعة، من هجوم إلكترونى مدمر وشيك على بنية تحتية أمريكية حساسة وقال بعد قرابة عقدين من الزمن على هجمات 11 سبتمبر، "أضواء التحذير تومض حمراء مجددا".

وأضاف فى حديث بمؤسسة بحثية "اليوم البنية التحتية الرقمية التى تخدم هذا البلد تتعرض للهجوم حرفيا، فى كل يوم، تقوم أطراف خارجية، وأسوأ المعتدين روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، باختراق بنيتنا التحتية الرقمية وتنفذ العديد من عمليات التسلل الإلكترونى والهجمات على أهداف فى الولايات المتحدة".

وقال "فيما يتعلق بأفعال الدول، كانت روسيا الفاعل الأجنبى الأشد عدائية، بلا شك. وهم يواصلون مساعيهم لتقويض ديمقراطيتنا". وقارن إشارات التحذير لدى المخابرات بتلك التى تلقتها قبيل هجمات 11 سبتمبر 2001.

 

 


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