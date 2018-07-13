كتب بهجت أبو ضيف

قال اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، من موقع انقلاب قطار بمزلقان المرازيق، اليوم الجمعة، أن المصابين حالتهم مستقرة وتم الاستماع لأقوال عدد منهم لتحديد أسباب الحادث.

وأضاف أن سائق القطار حالته مستقرة وسيتم تحديد أسباب الحادث عقب تحقيقات النيابة وانتداب لجنة هندسية لمعاينة القطار ومزلقان المرازيق، مؤكدا عدم وجود وفيات بين الركاب.

مدير أمن الجيزة: سائق قطار المرازيق حالته مستقرة وتحديد أسباب الحادث بعد التحقيقات