محتجون يغلقون الطريق المؤدى لميناء أم قصر بالعراق

البصرة (رويترز)

قال موظفون بميناء أم قصر فى جنوب العراق، إن محتجين يطالبون بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية أغلقوا الطريق المؤدى للميناء اليوم الجمعة.

وقال أحد الموظفين لرويترز "أغلقوا الطريق المؤدى إلى الميناء ولا تستطيع الشاحنات الدخول أو الخروج، طلب منا المسؤولون بالميناء أن نعود لمنازلنا".

وتتواصل التظاهرات فى البصرة فى جنوب العراق لليوم السادس على التوالى احتجاجا على البطالة، ما دفع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إلى زيارة المنطقة الجمعة بهدف التهدئة.

وتصاعد التوتر بعد مقتل متظاهر الأحد لدى إطلاق نار خلال تفريق التظاهرة، بحسب ما قال مسؤولون وشهود.

وتظاهر صباح الجمعة، عشرات المواطنين أمام حقل القرنة النفطى فى شمال البصرة، ودعى إلى تحرك احتجاجى بعد الظهر أمام مبنى مجلس المحافظة فى وسط المدينة.

وخلال الليلة الماضية، شوهد متظاهرون يحرقون إطارات فى جنوب البصرة، ويضعون عوائق لقطع الطرق، محتجين على ارتفاع الاسعار وعلى البطالة، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس ان بعضهم حاول اقتحام بعض المنشآت الحكومية.

وتوجه العبادي إلى البصرة قادما من بروكسل حيث كان يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابى، واجتمع فور وصوله مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة والمحافظ أسعد العيدانى ومدير شركة الطاقة.