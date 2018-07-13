محافظ بورسعيد يقرر إطلاق اسم الأديب سمير معوض على احدى قاعات الأوبرا (صور)

بورسعيد – محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إطلاق اسم الأديب سمير معوض على احدى قاعات المركز الثقافى تقديرا لمكانتة وتاريخة الثقافى الكبير.

جاء ذلك خلال الامسية التي شهدها محافظ بورسعيد ونظمها المجلس الاعلي للثقافة فى حب المورخ والأديب الروائى سمير معوض.

وشهد الحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة وزملاء الراحل ولفيف من الشخصيات العامة وأسرة لاديب.

وأكد المحافظ أن الجميع سيظل يتذكر الروائى الكبير بكل الخير والعرفان نظرا لما شهدته أعماله من اثراء للحياة الثقافية مؤكدًا أن هذا أقل شئ يمكن تقديمه للمؤرخ الذى لايختلف على علمه وخلقه أحد.