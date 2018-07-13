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محافظ القاهرة: هيئة النظافة لم تشتر معدات جديدة منذ 20 عامًا

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:00 ص
محافظ القاهرة: هيئة النظافة لم تشتر معدات جديدة منذ 20 عامًا المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هيئة نظافة القاهرة لم تشتر معدات نظافة جديدة منذ 20 عامًا، وهو الأمر الذى جعل مجلس الوزراء يعتمد 300 مليون جنيه لشراء معدات جديدة للهيئة بالتزامن مع تطبيقها المنظومة الجديدة للنظافة، والتى تعتمد على الجمع السكنى.

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة، أنه أعطى تعليمات لهيئة النظافة بإلغاء تعاقد أى متعهد لم يلتزم بالمنظومة الجديدة أو يهمل فى تطبيقها، مشيرًا إلى أن المتعهد سيجمع من المنازل وينقل من سيارته الصغيرة إلى السيارة الكبيرة الخاصة بالهيئة "المكبس"، التى ستتمركز مكان صندوق القمامة الذى تم إلغاؤه ورفعه من المنطقة، ومجرد امتلاء المكبس يتم نقل الحمولة إلى المدفن الصحى.

وتعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء، ورفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع للقضاء على ظاهرة "الفريزة" الذين يتسببون فى تشويه الشارع حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة .

 


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