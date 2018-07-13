محافظ القاهرة: إقامة منتدى شبابى شهرى بالتعاون مع الجامعات

وافق عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على إقامة منتدى ادبى للشباب تحت عنوان "منتدى القاهرة للشباب" وتعقد جلساته شهريا بالتعاون مع جامعة عين شمس وذلك استكمالا لمؤشرات النجاح الواضحة التى حققها مؤتمر "معاَ من أجل مصر" الذى نظمته محافظة القاهرة وشمل أسبوعاَ كاملاَ من الفعاليات الثقافية والفنية والجلسات والندوات التوعوية تحاور فيها الشباب بمشاركة لفيف من قامات مصر فى جميع المجالات ونخبة من الوزراء الحاليين والسابقين وعدد من المفكرين والفنانين والشعراء والمثقفين بهدف نشر الفكر التثقيفى والواعى بين الشباب والنهوض بهم باعتبارهم حاملى راية مستقبل هذا البلد.

ودعا المحافظ إلى ضرورة دراسة كافة المقترحات التى من شأنها توثيق عرى التعاون مع جامعات مصر العريقة بنطاق القاهرة مثل جامعات عين شمس وحلوان والأزهر، من خلال تكرار إقامة مؤتمرات شبابية كل عام مماثلة لمؤتمر الشباب "معاَ من أجل مصر" وكذلك تنظيم المزيد من الفعاليات المتنوعة التى تهدف إلى اعادة بناء الشباب وتأهيلهم ودعمهم وتوفير البرامج التدريبية لهم من خلال متخصصين، مؤكداَ أن اجهزة محافظة القاهرة دائما ما تستعين بجهود تلك الجامعات وأساتذتها فى تقديم الاستشارات الحيوية فى مختلف المشروعات والقضايا القومية المهمة.

وأعلن محافظ القاهرة أن الهدف الأساسى الذى نجح المؤتمر فى تحقيقه هو تأهيل الشباب الجامعى المشارك فى الجلسات والفعاليات ليكون هو النواة وأداة الوصل والاحتكاك بباقى فئات الشباب فى الشارع وخارج أسوار التعليم الجامعى، لتتم العملية التوعوية والتثقيفية بأكبر عدد ممكن من شبابنا المتعطش للمعرفة والذى يفتقد أحيانا للقدوة المثلى التى تأخذ بيدهم نحو المستقبل الأمن وبناء مصر الحديثة بعيدا عن الوقوع فى براثن الإرهاب الأسود.

وأشار المحافظ إلى أنه من أهم التوصيات التى نادى بها المؤتمر الأول للشباب هى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية والراعية للشباب للتعاون والتنسيق والعمل على غرس القيم الدينية والانتماء وعادة تشكيل العقل الجمعى وثقافة المواطنة بين الشباب التى دائما ما ترسخها القيادة السياسية فى كافة الأحداث والمواقف الوطنية من أجل النهوض بمصر وتحويلها إلى دولة عصرية مدنية فى مصاف الدول المتقدمة، كذلك التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب من مختلف المستويات وكبار رجال الدولة ونماذجها المشرفة والمفكرين لسد الفجوة المعرفية عندهم مع التحفيز على اقامة المسابقات الوطنية بين الشباب وعقد الدورات التدريبية متخصصة لتنمية مهاراتهم ورفع مستوياتها لتحقيق احتياجاتهم فى الواقع.

ومع ختام فعاليات مؤتمر الشباب الأول "معا من أجل مصر" حرص محافظ القاهرة على توجيه الشكر لكل المشاركين والمساهمين فى نجاح تنظيم المؤتمر وخروجه بهذا المستوى الراقى، وقام بتكريم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ونواب المحافظ والسكرتير العام، وكذلك شمل التكريم عدد من قيادات محافظة القاهرة والجامعة من المساهمين فى نجاح المؤتمر تنظيميا، وتكريم مجموعة من الشباب المشاركين.