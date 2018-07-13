محافظ الشرقية: 50 % من أراضى العاشر لم يطالها التعمير

كتبت – منال العيسوي

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المنوط بها تقديم كافة الخدمات لصالح مدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع جهاز العاشر، حيث تقوم ببناء المبانى ومديرية الشباب والرياضة تشرف عليها.

وأضاف المحافظ، خلال زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اليوم الجمعة لمدينة العاشر من رمضان لإطلاق مارثون" يلا نجرى"، أن مدينة العاشر من أكبر المدن العمرانية الجديدة، وأن 50% من أراضيها لم تعمر بعد، فالعاشر مدينة كبيرة يصل عدد سكانها لأكثر من 300 ألف إلى 900 الف نسمة".

وتابع: أى مشروع يتم انشاؤه يتم عمل حساب التوسعات له لمدة 20 الى 25 عاما، والأراضى الحالية فى المدينة تسع التوسعات المستقبلية، مشيدا بالدور الذى تلعبه مؤسسة بسمة لإيواء المشردين، وأنه تم التبرع بمليون جنيه للمؤسسة لبناء دار للمشردين، بعد أن تبرع أحد فاعلى الخير بفدانين ونصف، حيث أنهم يأون 260 حالة، وتم التوسع فى أنشطتهم، وأنشأوا 4 كيانات فى العاشر من رمضان كعمل تطوعى، حيث وعد وزير الشباب بعودة دور المدرب الاجتماعى لبحث التعاون والتنسيق مع مثل هذه الدور.