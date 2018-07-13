محافظة القاهرة تنفذ حملة نظافة بشارع المعز بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.. غدا

تنظم محافظة القاهرة بالتنسيق مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى، حملة نظافة مكبرة بشارع المعز بمنطقة الأزهر، صباح غدٍ السبت، لرفع مستوى النظافة به وضمن فعاليات الحملة التي تنفذها تحت شعار "عايزين شوارعنا نظيفة".

وقالت محافظة القاهرة، إن الحملة تأتى فى إطار مشاركة المجتمع المدنى لأجهزة محافظة القاهرة التنفيذية في تنفيذ خططها التنموية.

يذكر أن شارع المعز من أهم الشوارع السياحية والتجارية فى مصر ويشهد ازدحامًا مستمرًا على مدار السنة نظرًا لاستقباله أعدادًا كبيرة من السياح محليًا وعالميًا، كما أنه به عدد كبير من المعالم الإسلامية والتاريخية، ومغلقًا أمام حركة السيارات.