محافظة القاهرة:أدوات رياضية بجوار موقف دراجات الميرلاند للتشجيع على الرياضة

ماجد تمراز

أعلن المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، عن تركيب أجهزة رياضية " عقلة "و"متوازى" بجوار موقف الدراجات بسور حديقة الميرلاند، وذلك لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأضاف رئيس الحى، أن استخدام هذه الأجهزة متاح للجميع ، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ممشى رياضى محيط سور الحديقة ، كما سيتم تركيب باقى الأجهزة الرياضية فى الساحات العامة من أجل تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضيات.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة "سكتك خضراء" التى تتم بالتنسيق بين محافظة القاهرة وسفارة الدنمارك، وجمعية نيو هايبتات، والتى تهدف إلى نشر ركنات للدراجات بالشوارع لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات.