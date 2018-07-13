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مادورو: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ فنزويلا الى المواجهة المسلحة مع كولومبيا

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:39 م
مادورو: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ فنزويلا الى المواجهة المسلحة مع كولومبيا الاوضاع فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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للمرة الثانية فى أسبوع واحد، يدعو فيها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو القوات المسلحة إلى التحذير من خطة مزعومة من واشنطن لخلق "استفزازات على الحدود".

ووفقا لصحيفة "بانوراما" الفنزويلية فأصر مادورو أن الولايات المتحدة تخلق استفزازات على الحدود مع كولومبيا، لتقريب البلدين إلى "المواجهة المسلحة"، وكرر طلبه للقوات المسلحة الفنزويلية بأن تكون على أقصى درجات التأهب.

 وقال مادورو "الإمبريالية الأمريكية تستعد لخلق الاستفزازات على الحدود وخارجها، لتأخذ كلا من  كولومبيا وفنزويلا إلى حالة من المواجهة المسلحة، لقد قلت فى عدة مناسبات وأكرر" .

ويرى مادورو أن الجماعات شبه العسكرية تتسلل على الحدود للقيام بإلحاق الضرر لسكان الفنزويليين ومحاولة تصعيد مجموعة من الاستفزازات.

واتهم الرئيس الفنزويلى مرارا نظيره الكولومبى خوان مانويل سانتوس بإعداد "سلسلة من الحوادث والاستفزازات ذات الطبيعة العسكرية" لتوليد نزاع مسلح بين البلدين.

ورغم تحذيرات مادورو المتكررة من التدخل العسكرى للولايات المتحدة الأمريكية لفنزويلا ، إلا أن البيت الأبيض نفى تلك الاتهامات.

 


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