لو عندك مشكلة فى تسجيل الرغبات.. تعرف على الخط الساخن لمكتب التنسيق

وائل ربيعى

أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خدمة تلقى الشكاوى المتعلقة بالتنسيق وتسجيل الرغبات على الخط الساخن لمكتب التنسيق وهو 19468، إذ أنه من المتوقع أن تنطلق المرحلة الأولى من التنسيق يوم الأحد المقبل بعد تحديد الحد الأدنى لها من قبل مكتب التنسيق.

كان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفقد مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة؛ بهدف متابعة استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، رافق الوزير خلال الجولة التفقدية السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بالوزارة، ومحمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية للتنسيق.

وشدد عبد الغفار خلال تفقده لمعامل الحاسب الآلى المعدة لتسجيل رغبات الطلاب على توفير سبل الراحة لهم خلال مراحل التنسيق للعام الجامعى 2018/2019، مطالباً الطلاب بتحرى الدقة فى اختيار رغباتهم واستكمالها بشكل جيد.