لجنة الاقتراحات بالبرلمان توصى الحكومة بتقديم تقارير مؤشرات الأداء كل 3 أشهر

أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، عددًا من الملاحظات والتوصيات بشأن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المعروض أمام البرلمان حاليًا.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ برنامجها، وأن تكون هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المطروحة فى البرنامج، وأن تقدم الحكومة لمجلس النواب بيانًا أو تقريرًا ربع سنوى يوضح مؤشرات الأداء، ويبين ما تم تنفيذه من مشروعات وما لم يتم تنفيذه.

وشددت لجنة الاقتراحات والشكاوى على ضرورة أن تتعامل الحكومة بجدية مع شكاوى المواطنين والرد عليها وإيجاد حلول لها، وأن تتفاعل الوزارات والجهات الحكومية مع شكاوى المواطنين إيجابيًا.

وطالبت اللجنة بتعهد الحكومة بالالتزام بتوصيات مجلس النواب ولجانه، وأن تؤخذ فى الاعتبار، وأن يتم تنفيذ الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب والتى تتعلق بمشاريع متعطلة ومتعثرة فى مختلف المحافظات، وتتعلق بخدمات واحتياجات المواطنين، من مستشفيات ومدارس لتطوير منظومتى التعليم والصحة، وكذلك الصرف الصحى والكهرباء والغاز ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وإنشاء ورصف الطرق، وإقامة كبارى، وبعض الخدمات الأخرى، ويتعين على الحكومة أن تدبر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتوفير الخدمات.