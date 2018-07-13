كيف تحصل على "قرض الزواج" بدون فوائد من بنك ناصر × 7 معلومات

كتب مدحت وهبة

يقدم بنك ناصر الاجتماعى قرض حسن تحت مسمى (قرض الزواج) بدون فوائد بحد أقصى 5 آلاف جنيه على قسيمـة الزواج التى لم يمر عليها سبعة سنوات، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن القرض الحسن الذى يقدمه بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة.

1- يقدم بنك ناصر الاجتماعى قرض الزواج بدون فوائد بحد أقصى 5 آلاف جنيه

2- يقدم طالب القرض قسيمه زواج على ألا يمر عليها 7 سنوات

3- يقدم طالب القرض مفردات مـرتب وإيصال غاز كهـرباء أو تليفون حديث وصورتين من بطاقة الرقم القومى.

4- يقدم طالب القرض الرقم التأمينى مطبوعًا وتعهـــد بتحويل المرتب.

5- يحتاج طالب القرض ضامن حكومى بنفس الأوراق

6- يجب أن يكـون عنوان البطاقة مطابق لعنوان إيصال المرافق.