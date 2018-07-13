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قافلة مرورية لخدمة أهالى مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد اليوم

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:40 ص
قافلة مرورية لخدمة أهالى مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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وجه  اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بضرورة  الدفع بقوافل مرورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية والمحرومة، وذلك للتسهيل وللتيسير على المواطنين، على أن تكون القافلة كل يوم جمعة من كل أسبوع، حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين الذين يتوافدون إلى مقر الإدارة العامة للمرور بمدينة الخارجة.

و أكد العقيد عادل فوزى، مدير الإدارة العامة لمرور الوادى الجديد فى بيان له اليوم الخميس أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية وسيتم إرسال قافلة مرورية لخدمة المواطنين بمركز ومدينه باريس لإنهاء إجراءات التراخيص لهم، وفحص جميع السيارات والدراجات البخارية والجرارات والمركبات وتضمن القافلة  جميع العناصر سواء ضباط أو موظفين مدنيين لإنهاء جميع الإجراءات المرورية وسوف تباشر القافلة أعمالها بمجلس مدينة باريس اليوم الجمعة الموافق 13 يوليو الجارى.

                                                                                                                                                     

 


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