فيديو وصور.. الملكة إليزابيث تستقبل ترامب وميلانيا فى قصر ويندسور

كتب عبد الوهاب الجندى

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، فى قصر ويندسور، فى تشريف ينظر إليه العديد من البريطانيين باستياء.

وبحسب استطلاع للرأى أجراه معهد "يوغوف" ونشرت نتائجه الخميس، يرى حوالى نصف (49%) المستطلعين الـ1648 أنه لا يجدر بالملكة استقبال ترامب.



ترامب وميلانيا والملكة إليزابيث



الملكة إليزابيث



ترامب والملكة إليزابيث