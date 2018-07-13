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فيديو وصور.. الملكة إليزابيث تستقبل ترامب وميلانيا فى قصر ويندسور

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:05 م
فيديو وصور.. الملكة إليزابيث تستقبل ترامب وميلانيا فى قصر ويندسور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
كتب عبد الوهاب الجندى
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استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، فى قصر ويندسور، فى تشريف ينظر إليه العديد من البريطانيين باستياء.

وبحسب استطلاع للرأى أجراه معهد "يوغوف" ونشرت نتائجه الخميس، يرى حوالى نصف (49%) المستطلعين الـ1648 أنه لا يجدر بالملكة استقبال ترامب.

ترامب وميلانيا والملكة إليزابيث
ترامب وميلانيا والملكة إليزابيث

 

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
 
ترامب والملكة إليزابيث
ترامب والملكة إليزابيث


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