فيديو وصور.. الملكة إليزابيث تستقبل ترامب وميلانيا فى قصر ويندسور

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، فى قصر ويندسور، فى تشريف ينظر إليه العديد من البريطانيين باستياء.

وبحسب استطلاع للرأى أجراه معهد "يوغوف" ونشرت نتائجه الخميس، يرى حوالى نصف (49%) المستطلعين الـ1648 أنه لا يجدر بالملكة استقبال ترامب.

NEW: Pres. Trump and First Lady Melania Trump arrive at Windsor Castle to participate in the official greeting with Queen Elizabeth II. https://t.co/oe4VhAVx55 pic.twitter.com/6LQln1GMVl