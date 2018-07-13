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فيديو.. غرفة عمليات مرور الإسكندرية: سيولة مرورية بالكورنيش وتكدس بطريق الجيش

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:17 م
فيديو.. غرفة عمليات مرور الإسكندرية: سيولة مرورية بالكورنيش وتكدس بطريق الجيش مشرف غرفة عمليات مرور الإسكندرية
كتبت : دينا الحسيني - تصوير خالد كامل
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تشهد منطقة كورنيش الإسكندرية سيولة مرورية وقت الذروة، ويتابع اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية مع اللواء جمال إبراهيم مدير المرور انتشار الخدمات المرورية على مداخل ومخارج الإسكندرية .

ووجه مدير الأمن بالدفع بالأوناش الكافية لسحب الكثافات المرورية ورفع حالات الانتظار الخاطىء، وتعزيز الكورنيش بأوناش أخرى لسحب الأعطال ومساعدة قائدى السيارات المتعطلة .

ورصد"اليوم السابع" من داخل عرفة عمليات مرور الإسكندرية، هدوء الحالة المرورية ، وقال الرائد محمد غرابة مشرف الغرفة، إن الغرفة تتحكم  من خلال شاشات العرض المربوطة بكاميرات المرور المنتشرة بالشوارع فى توجية الخدمات المرورية لمناطق الكثافات والتكدس .

وأوضح مشرف الغرفة أيضاً، أن منطقة سيدى جابر ومحطة سيدى جابر وطريق الحرية تشهد معدلات طبيعية، فيما يشهد طريق الجيش تكدس لتوافد المصطفين على هذا الطريق ،  وتقوم الغرفة برصد هذة الكثافات والتواصل مع الخدمات بالشارع لتسيير الحركة المرورية بهذا الطريق .

وأوضح مشرف الغرف، أن كوبرى ستانلى يشهد الآن سيولة مرورية نظراً لتواجد الخدمات الأمنية بصفة مستمرة لمنع انتظار السيارات، مما أدى لتسيير الحركة بصفة مستمرة على الكوبرى وعدم تعطله، والكوبرى مقسم لـ6 حارات مما يتيح فرصة استيعاب سيارات أكثر .

وأشار مشرف الغرفة، إلى أن طريق مكتبة الأسكندرية يشهد سيولة مرورية أيضاً، ويشهد الكورنيش أمام محكمة الإسكندرية اختناقات مرورية يوميًا ما بين الساعة 3 ونصف عصرًا حتي السادسة مساءاً، وهو توقيت خروج الموظفين وبعدها تعود معدلات سير الحركة لمعدلها الطبيعى بعد هذا التوقيت .

 
 
 
 
مشرف غرفة المرور بالأسكندرية
مشرف غرفة عمليات مرور الإسكندرية
 
 
 
khaled kamel-52
غرفة عمليات مرور الإسكندرية
 
 
 

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مرور الاسكندرية

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