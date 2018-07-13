فيديو.. شاكيرا من أرض أجدادها لإحياء حفل غنائى: مرحبا لبنان

كتبت مريم بدر الدين

وصلت النجمة العالمية شاكيرا إلى لبنان، مساء أمس الخميس من أجل إحياء حفل غنائي اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "مهرجانات الأرز الدولية"، كجزء من جولتها العالمية "إلدورادو".

ونشرت شاكيرا فيديو لدى وصولها إلى بيروت، بصحبة أبنائها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، وتقول به باللغة العربية مع ابنها "مرحبا لبنان"

Marhaba!! Hola Líbano!! Shak A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 12, 2018 at 1:30pm PDT

وخلال حفلات جولتها الغنائية "Darado"، نجحت شاكيرا أن تتحدى عمرها على المسرح، ففى حفلها الذى أقيم على مسارح برشلونة قدمت عرضاً غنائياً راقصاً كشفت فيه عن حيويتها ورشاقتها التى مازالت تتمتع بهما رغم تقدمها بالعمر.