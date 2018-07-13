video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 13 يوليه 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شاكيرا من أرض أجدادها لإحياء حفل غنائى: مرحبا لبنان

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:24 م
فيديو.. شاكيرا من أرض أجدادها لإحياء حفل غنائى: مرحبا لبنان شاكيرا
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

وصلت النجمة العالمية شاكيرا إلى لبنان، مساء أمس الخميس من أجل إحياء حفل غنائي اليوم الجمعة، ضمن فعاليات "مهرجانات الأرز الدولية"، كجزء من جولتها العالمية "إلدورادو".

ونشرت شاكيرا فيديو لدى وصولها إلى بيروت، بصحبة أبنائها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، وتقول به باللغة العربية مع ابنها "مرحبا لبنان"

 

Marhaba!! Hola Líbano!! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on

وخلال حفلات جولتها الغنائية "Darado"، نجحت شاكيرا أن تتحدى عمرها على المسرح، ففى حفلها الذى أقيم على مسارح برشلونة قدمت عرضاً غنائياً راقصاً كشفت فيه عن حيويتها ورشاقتها التى مازالت تتمتع بهما رغم تقدمها بالعمر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاكيرا تواصل جولتها الغنائية Darado بمدينة برشلونة الإسبانية

شاكيرا

لبنان

بيروت




لا تفوتك
12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

12 توصية أصدرها "الإحصاء" لمواجهة الأمية فى مصر.. تعرف عليها

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

مرتضى منصور: كهربا مستمر مع الزمالك.. وساسى أفضل من السعيد وحامد

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 58% من مقررات يوليو حتى الآن

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

صور.. السيطرة على حريق خزانى الوقود خارج مطار القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة