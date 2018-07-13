فيديو جراف.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2018 والأوراق المطلوبة

بعد إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه على المواطنين أصحاب البطاقات الورقية لصرف الخبز والسلع التموينية سرعة التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة، لتقديم طلبات تحويل البطاقة التموينية من ورقية إلى البطاقة الذكية، وإضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين، يستعرض اليوم السابع أهم الشروط التى يتم من خلالها إضافة مواليد جديدة على البطاقات.
- وزارة التموين سوف تسمح بإضافة مواليد على البطاقات التموينية، لكل من بلغ عامين كحد أدنى وحتى عمر 16 عاما كحد أقصى .
- على صاحب البطاقة التموينية الراغب فى إضافة المواليد الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى الذى خصصته وزارة التموين "موقع دعم مصر".
وبالنسبة للأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الحديثة 2018
- صورة بطاقة الرقم القومى لـرب العائلة.
- إيصال كهرباء لآخر إصدار فاتورة.
- صورة شهادة الميلاد لجميع الأبناء القصر.
- صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة من الرقم القومى لباقى المستفيدين من بطاقة التموين.
- بطاقات البدل تالف أو الفاقد 2018.
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عدد الردود 0
بواسطة:
حسام الدين حسنين إسماعيل
كيف أعيد بطاقتي المسروقمنذ 2013
بطاقتي رقم 101012199559 وتم سحبها من قبل التاجر ناجح محمد حسن التابع لمكتب تموين المنيرة الغربية أمبابة للتحديث ولم تعد حتى الأن وتم التقدم بشكاوى عدة في مكتب التموين ومكتب الوزير ومباحث التموين دون جدوى وعلمت من مباحث التموين بأن هذه البطاقة تصرف بأنتظام في مدينة السلام ناهيك عن جشع التاجر في أخذ فلوس كل فترة بحجة أصدار بطاقة جديدة لعدم الجدوى من البحث عن القديمة وأخيرا حسب كلام التاجر فقد تم عمل حوالة بريدية لأستخراج بطاقة جديدة برقم قومي 27108080101918 فهل من مساعد علما بأن بطاقة زوجتي تمر بنفس المراحل في مكتب الساحل فمن الواضح بأنها عملية نهب وسلب لحقوق المواطنين من مافيا وزارة التموين
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بواسطة:
ناصر عثمان رمضان محمد
وآخرتها
بنتى مواليد 2006 ومضافة على موقع دعم مصر منذ ست سنوات ويتم التحديث والموقف متكرر ولا تضاف أبدا فى بطاقة التموين .. فهمونا ليه !!!