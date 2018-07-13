فيديو جراف.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2018 والأوراق المطلوبة

كتب إبراھيم سالم

بعد إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه على المواطنين أصحاب البطاقات الورقية لصرف الخبز والسلع التموينية سرعة التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة، لتقديم طلبات تحويل البطاقة التموينية من ورقية إلى البطاقة الذكية، وإضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين، يستعرض اليوم السابع أهم الشروط التى يتم من خلالها إضافة مواليد جديدة على البطاقات.

- وزارة التموين سوف تسمح بإضافة مواليد على البطاقات التموينية، لكل من بلغ عامين كحد أدنى وحتى عمر 16 عاما كحد أقصى .

- على صاحب البطاقة التموينية الراغب فى إضافة المواليد الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى الذى خصصته وزارة التموين "موقع دعم مصر".

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الحديثة 2018

- صورة بطاقة الرقم القومى لـرب العائلة.

- إيصال كهرباء لآخر إصدار فاتورة.

- صورة شهادة الميلاد لجميع الأبناء القصر.

- صورة شخصية حديثة لصاحب البطاقة التموينية.

- صورة من الرقم القومى لباقى المستفيدين من بطاقة التموين.

- بطاقات البدل تالف أو الفاقد 2018.