فيديو.. أمريكا تدمر منصة إطلاق صواريخ الفضاء بفلوريدا

كتب أيمن رمضان

دمرت الولايات المتحدة الأمريكية أمس ،الخميس، الأبراج الشهيرة "للمجمع 17" بقاعدة القوات الجوية التى أرسلت مئات الصواريخ إلى الفضاء فى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث سقطت الأبراج التى يبلغ طولها 60 مترا تقريبا بعد تفجيرها فى عملية هدم مقررة مسبقا.

وبحسب موقع فضائية"روسيا اليوم"، تعد قاعدة كاب كانافيرال للقوات الجوية (Cape Canaveral Air Force Station) مركز قيادة القوات الجوية والفضائية للولايات المتحدة ومقر جناح الفضاء رقم 45 وتقع بالقرب من قاعدة باتريك للقوات الجوية، وأطلقت قاعدة كيب كانافيرال 325 صاروخا على مدار 61 عاما، وتم تفعيل المجمع 17 عام 1957 لاختبار صواريخ ثور البالستية، ثم أطلق منه أول قمر صناعى للاتصالات بنظام تحديد المواقع العالمى عام 1958.