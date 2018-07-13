(رويترز)

خفضت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، اليوم الجمعة، تصنيفها الائتمانى لتركيا من (+BB) إلى (BB)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت مؤسسة فيتش: "مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التى اتخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين".

وأضافت المؤسسة الدولية، أنها تعتقد أن المخاطر التى تواجه استقرار الاقتصاد الكلى فى تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز فى الحساب الجاري.

وأكدت "فيتش" إن "تشكيلة الائتلاف الحاكم (فى تركيا) تشير إلى أنه من غير المرجح تحقيق تقدم نحو حل الصراع فى جنوب شرق البلاد"