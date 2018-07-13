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فى 17 معلومة.. تعرف على خطط صحة الأقصر لبناء مستشفيات جديدة

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:41 ص
فى 17 معلومة.. تعرف على خطط صحة الأقصر لبناء مستشفيات جديدة محافظ الأقصر محمد بدر
الأقصر – أحمد مرعى
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تسير محافظة الأقصر ووزارة الصحة، وشركات المقاولات التابعة، بخطى سريعة في أعمالها فى إنهاء أعمال تشييد وبناء المستشفيات الجديدة فى مدن إسنا، والعديسات، والبياضية، حيث وصلت خطة وزارة الصحة بمحافظة الأقصر لدعم القطاع الصحى  إلى مليار و200 مليون جنيه للمستشفيات الجديدة وتطوير القديمة، بخلاف رصد مبلغ حوالى 400 مليون جنيه، للبدء خلال الشهور المقبلة، فى بناء مستشفى القرنة الدولى، بعد إنهاء كافة التجهيزات وخططها بالكامل.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء خطط تطوير القطاع الطبى التى تجرى على أرض الواقع:

1.    تنتظر الأقصر خلال الفترة المقبلة افتتاح مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية

2.    تستعد الأقصر أيضاً للبدء فى بناء مستشفى القرنة الدولى الجديدة

3.    وكيل وزارة الصحة بالأقصر أعلن أن أعمال التطوير دخلت كافة مستشفيات الأقصر من منتصف عام 2015

4.    تطوير القطاع الطبي شملت إفتتاح مستشفى أرمنت، وتطوير مستشفى الأقصر العام، وتطوير مستشفى إسنا المركزى، وتطوير مستشفى الأقصر الدولى، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية والأثاثات التى تتجاوز تكلفتها الـ450 مليون جنيه.

5.    مستشفى العديسات بحرى المركزى تم تحويلها للتأمين الصحى لخدمة أكبر شريحة من المواطنين بأسعار أقل، وتبلغ تكلفة الإنشاءات بها حتى الآن ٩٥ مليون جنيه وجار العمل بها.

6.    مستشفى إسنا الجديدة تنتظر خلال الـ7 شهور المقبلة لدخول الخدمة رسمياً

7.    مستشفى إسنا الجديدة ستقدم الدعم لأكثر من 350 ألف مواطن بمدينة إسنا وقراها ونجوعها

8.    خصص فى البداية للمستشفى الجديدة أرض مساحتها 11 ألف متر على بعد خطوات قليلة من نهر النيل

9.    خصصت الوزارة مبلغ حوالى 700 مليون جنيه لمساعدة الأهالى فى الحصول على خدمة طبية متميزة بالمستشفى الجديدة

10. مستشفى إسنا الجديدة تم تصميمها لتشمل 8 طوابق لجميع التخصصات

11. تحتوى المستشفى على غرف عمليات حديثة ومتطورة للغاية، وكذلك غرف استراحة للأطباء والممرضين والعمال، ومغسلة كبيرة ومحرقة لاستكمال الخدمات الطبية

12. توفر المستشفى عدد من أجهزة الأشعة كالرنين والمقطعية وغيرها

13. تضم المستشفى ٧ أسرة "عناية مركزة جراحة"، و22 عناية مركزة قلب، و12سريرا عناية مركزة أطفال حديثى الولادة، و7 أسرة للإفاقة.

14. تضم المستشفى 21 سريرا غسيل كلوى، وقسم للحضانات به 15 حضانة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات كبرى، وقسم داخلى به 112 سريراً.

15. من المقرر أن تحتوى المستشفى على 15 عيادة خارجية وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ، به 4  أسرة انعاش قلبى ورئوى، و6 ملاحظة، و3 فرز، وغرفة للعزل.

16. ستضم المستشفى قسم للأشعة به رنين مغناطيسى واشعة سينية واشعة الصبغة واشعة السونار، وأشعة ماموجرام، وقسم للمناظير، ومعمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للاسنان، وبنك للدم.

17. تم تخصيص غرفة للعمليات بالاستقبال، واستراحة للأساتذة الاستشاريين المغتربين بالمستشفى، وإلغاء سكن التمريض، نظراً لأن طاقم التمريض سيكون من سكان المحافظة.


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