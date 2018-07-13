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فى حملة بالإسكندرية.. مباحث الآداب تضبط 4 عاطلين وراقصة فى "أعمال منافية"

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:29 م
فى حملة بالإسكندرية.. مباحث الآداب تضبط 4 عاطلين وراقصة فى "أعمال منافية" دعارة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مباحث الآداب بالإسكندرية، حملة مكبرة على الشقق المفروشة بكافة المناطق، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأداب العامة، من ضبط كل من "س ا م" 37 سنة، بدون عمل مقيم دائرة قسم سيدى جابر، لقيامة باستقطاب العديد من النسوة الساقطات، وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط القسم من ضبطه، والمدعوة "م ا ر" 31 سنة، بدون عمل، مقيمة المعادى محافظة القاهرة، السابق اتهامها فى 5 قضايا " تحريض على الفسق – أداب عامة – مخدرات "، والمحكوم عليها فى 2 قضية " دعارة – تحريض على الفسق"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، حال قيامها بتسهيل دعارتها بمنطقة الشاطبى دائرة قسم باب شرقى، وتحرر المحضر رقم 15559/2018 جنح قسم شرطة باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.
 
كما تم ضبط، "وأ ع" 29 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، السابق اتهامها فى 2 قضية تحريض على الفسق، "باستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط القسم من ضبطها، وضبط "م م س" 30 سنة، بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه، حال قيامها بتسهيل دعارة الأخيرة بمنطقة الشاطبى دائرة قسم باب شرقى، وتحرر المحضر رقم 15556/2018 جنح قسم شرطة باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.
 
وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "ه م ا" 25 سنة راقصة، مقيمة دائرة قسم أول الرمل، بإدارة شقة كائنة دائرة قسم ثان المنتزه، لممارسة الدعارة بها مع زبائنها، من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية تتقاضاها، عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط القسم، من ضبطها، و "س ط ف" 24 سنة طالب مقيم دائرة قسم أول المنتزه حال قيامهما بممارسة الدعارة بالشقة محل البلاغ، وتحرر المحضر رقم 11064/2018 جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 

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